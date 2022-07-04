Донецк, 4 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом 4 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

.artstepvision.ca РЗСО Град

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 10:00 — населённый пункт Керамик — населённый пункт Новобахмутовка», — сообщает представительство в своём телеграм-канале.

Уточняется, что по населённому пункту было выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Кроме того, украинские войска также выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Михайловке. Обстрел вёлся в 9:45 со стороны населённого пункта Новгородское.

Читайте также: Артиллерия ВСУ обстреляла Петровский район Донецка

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Удар был зафиксирован с позиций в населённом пункте Курдюмовка. По посёлку было выпущено 40 ракет с применением реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее по теме: ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Гольмовскому в ДНР