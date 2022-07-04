Берлин, 4 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Управление дорожного движения Германии заявило, что отзывает автомобили Tesla моделей Y и 3 из-за неисправности в системе автоматического вызова экстренных служб, которая затрагивает 59 000 автомобилей по всему миру, передает 4 июля CNBC.

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На сайте Федерального автотранспортного ведомства (KBA) сообщается, что дефект программного обеспечения приводит к сбою в работе системы eCall, предназначенной для автоматической связи со спасателями в случае серьезной аварии.

KBA заявило, что по всему миру было отозвано 59 129 автомобилей, но не уточнило, сколько из них зарегистрировано в Германии.

Сбой программного обеспечения — это новая головная боль для генерального директора Tesla Илона Маска после того, как в 2 июля компания Tesla заявила о падении продаж: во втором квартале компания поставила на 17,9% меньше электромобилей, чем в предыдущем квартале.

В июне Маск заявил, что новые заводы Tesla в Техасе и Берлине «теряют миллиарды долларов из-за нехватки аккумуляторов и проблем логистикой.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США в начале июня расширила расследование в отношении 830 000 автомобилей Tesla с усовершенствованной системой помощи водителю, прежде чем потребовать их отзыва.