Краснодар, , 10:46 — REGNUM В Крымском районе Краснодарского края намереваются начать производство батареек для импортозамещения. Об этом 30 июня рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Батарейки Didgeman

Как отметил в интервью ТАСС Кондратьев, в данный момент России важно снизить зависимость от импортного оборудования и сырья во всех отраслях и государству надо помогать отечественным производителям в этом вопросе.

«В частности, это производство современной радиоэлектронной продукции в Краснодаре. Уже создали предприятие полного цикла по производству нейросетевых камер, электронных модулей, видеорегистраторов», — сказал он.

Также губернатор региона уточнил, что в Крымском районе края планируется начало выпуска элементов питания, так как на сегодняшний день, по его словам, уровень зависимости от их зарубежных аналогов в России составляет свыше 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из наиболее крупных в Сибири элеваторов будет построен в Омске.