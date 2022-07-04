Саратов, , 11:06 — REGNUM По итогам первого полугодия в Саратовской области произошел 2531 пожар, это на 30% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Противопожарная служба Дарья Драй © ИА REGNUM

В результате пожаров с января по июнь 2022 года в Саратовской области погибли 73 человека, еще 80 — пострадали. Около половины всех пожаров произошло после загорания мусора и сухой травы.

ИА REGNUM напоминает, на территории лесного фонда Саратовской области с 25 апреля по 31 октября действует особый противопожарный режим.

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