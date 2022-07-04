Оренбург, , 10:45 — REGNUM В Оренбурге суды приступили к работе в штатном режиме. В ходе проверок взрывчатых веществ в зданиях не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Суд

Напомним, 4 июня шесть судов пришлось эвакуировать из-за поступивших анонимных угроз. Неизвестные разослали письма о минировании зданий. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Стоит отметить, с мая судебные инстанции в Оренбургской области неоднократно получают анонимные письма об угрозе взрывов. Все сообщения оказались ложными.

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