Оренбург, 4 июля 2022, 10:45 — REGNUM В Оренбурге суды приступили к работе в штатном режиме. В ходе проверок взрывчатых веществ в зданиях не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.
Напомним, 4 июня шесть судов пришлось эвакуировать из-за поступивших анонимных угроз. Неизвестные разослали письма о минировании зданий. Ни одно из сообщений не подтвердилось.
Стоит отметить, с мая судебные инстанции в Оренбургской области неоднократно получают анонимные письма об угрозе взрывов. Все сообщения оказались ложными.
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