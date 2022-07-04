Москва, 3 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко пожелал ему удачи на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. Трансляцию разговора вела пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС

Губернатор попросил поддержки на выборах. Президент назвал очевидными результаты работы Лимаренко на посту главы региона.

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«У вас всё получается, ну, может, не всё, но получается, и результаты очевидны. Это факт. Безусловно, ещё очень многое нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать», — сказал Путин.

Он высоко оценил темпы работы в регионе и пожелал губернатору удачи на предстоящих выборах.

Путин назначил Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года на острове прошли выборы главы региона, на которых Лимаренко победил, набрав 56,15% голосов.

Президент в ходе видеовстречи с губернатором Сахалина в феврале 2023 года отметил, что ситуация в области развивается позитивно и хорошими темпами. Он также заявил о большом потенциале дальнейшего развития региона.