Донецк, 4 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Михайловки и Новобахмутовки в ДНР. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

В 9:45 с позиций в посёлке Новгородское украинские боевики обстреляли Михайловку, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

В 10:00 с позиций в посёлке Керамик по Новобахмутовке выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».