Кызыл, , 10:55 — REGNUM Деятельность членов экстремистского сообщества АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресекли в Туве сотрудники ФСБ России. Задержаны 15 человек, сообщили 4 июля журналистам в Центре общественных связей ФСБ и пресс-службе Следственного комитета России.

Сотрудники ФСБ России RIA Novosti

В зависимости от роли каждого эти лица обвиняются в организации деятельности экстремистской группировки, вовлечении в её деятельность, финансирование экстремизма, занятии высшего положения в преступной иерархии

В числе задержанных — организатор сообщества. В отношении одного из участников проводится судебно-медицинская экспертиза в связи с состоянием здоровья, остальные 14 — арестованы.

В ФСБ отметили, что сторонники указанной идеологии участвовали в Туве в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Это и жители региона, и лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

«По местам жительства и нахождения фигурантов проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для расследования», — добавили в СКР.

В ведомствах отметили, что участники группировки вовлекали в свою преступную деятельность новых членов, в том числе подростков. Те должны были обеспечивать запрещённую структуру ресурсами путём совершения преступлений.

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