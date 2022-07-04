Фурманов, Ивановская область, 4 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Фурмановский городской суд рассматривает уголовное дело по обвинению местной жительницы в приобретении и использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщается на сайте суда.

Pixabay.com В суде

Женщина обвиняется в том, что в 2011 году она приобрела поддельный диплом и с его помощью устроилась на службу в органы внутренних дел.

«Использование данного диплома, содержащего заведомо ложные сведения об обучении, позволило подсудимой в дальнейшем перевестись на вышестоящую должность в системе органов внутренних дел и получить очередное специальное звание высшего офицерского состава «майор полиции», — говорится в сообщении суда.

Впрочем, в 2021 году преступление полицией было выявлено, возбудили уголовное дело. По данным УМВД по региону, была назначена служебная проверка, которую провело подразделение собственной безопасности Управления МВД России по Ивановской области. По результатам — сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.