Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Страны, входящие в состав Арктического совета, приостановили все контакты с Россией по вопросам международного сотрудничества в Арктике, тем самым оставив коренные народы Заполярья без жизнеспособных платформ сотрудничества. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов во время Петербургского международного юридического форума.

Флаги государств-участников Арктического совета arctic_council

«В настоящее время мы наблюдаем паузу, означающую, что наши партнеры «заморозили» все контакты: не только в самом Арктическом совете, но и в областях науки, молодежных связей и контактов между людьми. Это, конечно, не может вызвать ничего, кроме беспокойства. И коренные жители Арктики также остались без эффективных институтов и платформ, где вырабатываются важные для них решения», — приводит его слова ТАСС.

Корчунов также отметил, что Россия, будучи председателем в Арктическом совете, уделяет приоритетное внимание людям и вопросам улучшения социального благополучия жителей Арктики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов заявил, что намерение стран Запада возобновить деятельность Арктического совета без участия России нарушает принцип консенсуса, а принятые им без участия российской стороны решения будут нелегитимными.

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