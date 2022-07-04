Копенгаген, 4 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Американский исполнитель Гарри Стайлс отменил предстоящий концерт в Копенгагене (Дания). Об этом 4 июля пишет Billboard.

(сс)Lovclyhes Английский певец Гарри Стайлс (сс)Lovclyhes

Причиной такого решения стала стрельба, открытая в торговом центре (ТЦ) Field’s. «Я убит горем вместе с жителями Копенгагена», — прокомментировал ситуацию Стайлс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция задержала 22-летнего гражданина Дании, которого подозревают в стрельбе, открытой в ТЦ Field’s в Копенгагене. В результате случившегося погибли три человека, один из которых был гражданином России.