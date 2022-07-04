Уфа, 4 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Жителей Башкирии приглашают принять участие в акции «Помоги собраться в школу». Об этом 4 июля сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по рисованию

Сообщается, что целью акции является помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.

Отмечается, что сбор школьных принадлежностей будет проходить в межрайонных центрах «Семья» и их отделениях в городах и районах Башкирии. Вся поступившая помощь будет направлена в семьи, которые состоят на учете в учреждениях социальной поддержки населения. Помочь детям из многодетных, малообеспеченных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья может каждый.

Принимаются в новом виде принадлежности для рисования и письма, канцелярские товары, наборы для детского творчества принимаются, в новом и хорошем состоянии принимаются портфели, школьная форма, художественная литература, учебники.

Отмечается, что в 2022 году помощь от участников акции «Помоги собраться в школу» также планируют направить и детям вынужденных переселенцев, которые прибыли в Башкирию с Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.