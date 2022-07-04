Херсон, Украина, , 10:40 — REGNUM Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Херсон, где провел совещание с главой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом 4 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Обсуждалось ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, социальные и многие другие вопросы. Перед совещанием Сергей Кириенко посетил пункты выдачи паспортов, сим-карт, аптеку, магазин и открывшееся на днях отделение российского банка ПСБ», — написал Стремоусов в телеграм-канале.

Отмечается, что по результатам совещания было принято решение, что количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами — увеличить количество пунктов выдачи жителям региона сим-карт.

Стремоусов уточнил, что во время посещения аптеки Кириенко рассказали о поступлении новых лекарств — некоторые из которых давно не завозились, а других не было вообще.

«После наших мероприятий мне поневоле вспомнилось интересное место из Библии, когда великий ветхозаветный пророк Илия роптал на Господа и жаловался ему, почему он не изничтожит беззаконников и страшных грешников, на что Господь ему отвечает, перечисляя, что его нет в громких событиях он говорит, что Бог в «веянии тихого ветера» — «Глас хлада тонка и тамо Господь», — заметил Стремоусов, проведя параллель с Россией, «которая заходит уже в таких вещах и деталях, настолько повсеместно, что действительно понимаешь», что она тут навсегда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту Донецкой Народной Республики (ДНР) «Комсомолец Донбасса».