Кириенко провел в Херсоне совещание по вопросам ЖКХ и здравоохранения
Херсон, 4 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Херсон, где провел совещание с главой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом 4 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Отмечается, что по результатам совещания было принято решение, что количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами — увеличить количество пунктов выдачи жителям региона сим-карт.
Стремоусов уточнил, что во время посещения аптеки Кириенко рассказали о поступлении новых лекарств — некоторые из которых давно не завозились, а других не было вообще.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту Донецкой Народной Республики (ДНР) «Комсомолец Донбасса».