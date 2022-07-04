Оренбург, 4 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд рассмотрел дело о двойном убийстве, которое было совершено в пригороде Оренбурга. Жертвами преступления стали женщина и её дочь, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Виновным в убийстве признан бывший глава семейства. Установлено, что вечером 23 ноября 2021 года во время ссоры мужчина причинил смертельные травмы экс-супруге и дочери.

Оренбуржца приговорили к 16 с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания назначено ограничение свободы сроком один год.