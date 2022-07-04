Омск, 4 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Один из наиболее крупных в Сибири элеваторов будет построен в Омске. Об этом ранее сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Элеватор для зерна

Уточняется, что мощность единовременного хранения составит 200 тыс. тонн зерна и добавляется, что этот проект стоимостью 5 млрд рублей будет реализован компанией «Новый сухопутный зерновой коридор» при поддержке государства.

Также указывается, что новый объект станет частью сети линейных элеваторов в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и в дальнейшем такая сеть при развитии позволит увеличить сельскохозяйственное производство за Уралом с 20 млн тонн до 80 млн тонн ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году Россия готова экспортировать 50 млн тонн зерновых.