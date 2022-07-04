Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Актёр Келси Грэммер, известный по роли в сериале «Фрейзер», рассказал, когда состоится премьера «перезагрузки» проекта. Об этом сообщил портал Comicbook 4 июля.

Келси Грэммер Цитата из интервью

Как признался артист, перезапуск шоу должен состояться осенью 2022 года: «Было несколько разговоров об октябре, может быть, чуть позже». Помимо этого, Грэммер заверил, что в ближайшее время будут также анонсированы другие проекты по вселенной «Фрейзера».

Напомним, сериал «Фрейзер» выходил на канале NBC c 1993 по 2004 год. В феврале 2022 года стало известно о перезапуске шоу спустя почти 20 лет после премьеры первого эпизода.

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