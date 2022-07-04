Екатеринбург, 4 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге машинист автогрейдера получит компенсацию морального вреда и-за несчастного случая на производстве. Мужчину избили прямо в кабине автогрейдера, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в январе 2021 года. Машинист вывозил снег на автогрейдере, когда заметил препятствие в виде эвакуатора. Проехать в необходимом направлении уралец не смог. В результате произошёл конфликт. Двое неизвестных забрались в кабину автогрейдера и нанесли тяжёлые травмы машинисту.

Прокуратура установила, что работодатель не исполнял требования охраны труда и направила иск в суд. Судебная инстанция выявила причинно-следственную связь между полученной травмой и бездействием работодателя. Суд взыскал в пользу работника 250 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.