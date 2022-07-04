Москва, , 10:34 — REGNUM В настоящее время не видно предпосылок для существенного ослабления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы по-прежнему наблюдаем ситуацию с избыточно положительным торговым балансом РФ, когда даже при сокращении поставок нефти, газа и других ресурсов в зарубежные страны поступления от них растут. Кроме того, сказывается резкое сокращение импорта в результате разрыва производственно-логистических цепочек со многими развитыми государствами, — сказал Мастеров. — Успешная реализация системы параллельного импорта потребует значительного времени и, возможно, приведет к росту импорта, что будет способствовать частичному ослаблению рубля».

Вместе с тем, как полагает Мастеров, этот эффект может быть нивелирован усугублением топливно-энергетического и продовольственного кризиса.

«В результате поступления от экспорта энергоресурсов, продовольствия, удобрений продолжат расти, что может быстро перекрыть весь эффект от растущего параллельного импорта, еще больше увеличить положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ и способствовать сохранению крепкого рубля, — сказал экономист. — Ослаблению рубля может помешать и ухудшение позиций зарубежных валют, в том числе доллара и евро, в результате развития и усугубления кризисных тенденций в экономике и финансовой системе западных стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, будет ли ускоряться спад в российской экономике.

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