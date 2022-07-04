Всеволожск, Ленинградская область, , 10:40 — REGNUM В результате опрокидывания легкового автомобиля на дороге «Мяглово — Кузьминки» в Ленинградской области скончались водитель и два пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ДТП произошло 3 июля в 23:50 на 5-м километре региональной автодороги. Водитель автомобиля Audi А6 съехал с дороги в карьер, затем иномарка опрокинулась. Все три пассажира скончались на месте.

По факту аварии проводится проверка правоохранительными органами. Специалисты устанавливают личности погибших.