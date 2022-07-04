* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 4 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Источники в столице Афганистана сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взимают непомерные налоги с уличных торговцев.

Цитата из к/ф «Чиполино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Новый налог

Ряд жителей города Кабула, которые стали свидетелями жестокого и несправедливого обращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с торговцами вразнос в районе средней школы «Марьям», рассказали газете «8 Собх», что радикалы требовали с них непомерную плату.

По словам свидетелей, торговцы, которые не подчинялись приказам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или высказывали свою неспособность платить такие деньги, подвергались жестокому обращению и даже избиениям со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Очевидцы утверждают, что в некоторых случаях после того, как торговцы отказывались платить непомерные налоги, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбрасывали их товар на землю и угрожали им.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо сбора повышенных налогов с уличных торговцев, также собирают десятину с крестьян по всей стране.