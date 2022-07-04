Одесский район, Омская область, 4 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Одесском районе Омской области произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в областном УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло днём 3 июля. Предварительно установлено, что мужчина 1977 года рождения без прав и в нетрезвом виде управлял мотоциклом «Урал». Двигаясь по улице Ленина в селе Одесское он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2113 под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир мотоцикла — мальчик 2014 года рождения. Он доставлен в медучреждение.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Селенгинском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с пассажирским автобусом.

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