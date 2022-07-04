Донецк, , 10:31 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрела Dan-news.info

В 9:40 зафиксирован удар с позиций в населённом пункте Курдюмовка. Украинские войска применили реактивную систему залпового огня «Град», выпустив по посёлку 40 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали населённые пункты Александровка и Гольмовский.