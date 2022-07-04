Минск, 4 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Свои поздравления с Днём независимости направил народу Соединённых Штатов президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его поздравление 4 июля приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«В этот праздничный день желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе», — отметил он в своём поздравлении.

Также Лукашенко указал на необходимость забыть разногласия, способствующих расколу семьей, обществ и целых континентов, для того, чтобы найти выход из крайне тревожной и небезопасной ситуации сложившейся на сегодняшний день.

«Только таким образом наши народы в интересах своих детей и внуков, во имя общего дома — всей планеты, во имя жизни смогут справиться с существующими противоречиям», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля король Марокко Мухаммед VI направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днём независимости страны.