Улан-Удэ, , 10:30 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению 31 лесного пожара. Четыре из них возникли из-за сухих гроз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесной пожар Vk.com/rosatom_vniief

Общая площадь, пройденная огнём, составила 447 га, а в борьбе с ним было задействовано более 900 человек и 162 единицы техники.

В результате 19 пожаров в Баргузинском, Заиграевском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах были ликвидированы. Ещё 3 возгорания в Заиграевском, Иволгинском районах локализованы.

«На утро 4 июля проводятся работы по тушению 9 лесных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на площади 280 га. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованных очагов», — отметили в ведомстве.

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