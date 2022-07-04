Ханты-Мансийск, 4 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Югре снята большая часть ограничений, связанных с распространением COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Отменено содержание вахтовых работников на 14-дневной изоляции, запрос у них справки об эпидемиологическом окружении и размещение в «буферной» зоне; переведение работников из групп риска количеством не менее 30% на дистанционную работу.

Организациям, независимо от формы собственности, рекомендовано продолжить антиковидную дезинфекцию в общественном транспорте, в такси, а также в иных местах массового пребывания людей.

Также рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительные дни отпуска. Либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы, с возможностью их присоединения к отпуску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор с 1 июля 2022 года снимает все введённые из-за пандемии ограничения.