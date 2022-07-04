Калуга, , 10:45 — REGNUM В Калужской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года в пяти муниципальных образованиях региона состоятся дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов. Предстоит заместить семь депутатских мандатов. Об этом 4 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Калужской области

Голосование пройдет на 13 избирательных участках. Из них пять расположены в Калуге, один — в Обнинске, два — в Козельске, четыре — в Дзержинском районе и один — в Малоярославецком. Проголосовать можно будет на избирательных участках в течение двух дней (10 и 11 сентября) с 8:00 до 20:00. Граждане, которые по уважительным причинам не имеют возможности прибыть на участок, смогут в эти дни проголосовать на дому. Кроме того, избиратели Калуги впервые смогут проголосовать дистанционно, предварительно подав заявку и получив бюллетень через портал Госуслуг. На все участки и в территориальные избирательные комиссии от кандидатов, избирательных объединений, Общественной палаты области и других субъектов общественного контроля будут направлены наблюдатели.

«В Калужской области данная избирательная кампания не сравнится по объему и количеству подлежащих замещению мандатов с выборами, прошедшими в 2020 и 2021 годах, вопрос находится на особом контроле как органов государственной власти региона, так и органов местного самоуправления. Легитимность, открытость и доступность голосования является основной задачей всех участников процесса, требующей скоординированности и четкого взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти и местного самоуправления», — отметили в избиркоме региона.

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