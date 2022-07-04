Анкара, 4 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62% с 73,5% в мае, сообщает 4 июля Институт статистики республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

«Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в июне до 78,62%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост потребительских цен только за месяц составил 4,95%

Напомним, ранее Financial Times отметила, что экономический рост в Турции замедлился в начале 2022 года на фоне неистовой инфляции и слабеющей лиры.

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