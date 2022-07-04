Волгоград, 4 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Свыше 740 тысяч туристов посетили Волгоградскую область за шесть месяцев 2022 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Culture.ru Мамаев курган. Музей-заповедник «Сталинградская битва.»

Наибольшей популярностью у путешественников пользуются маршруты по основным местам Сталинградской битвы, природные парки, исторические и этнографические музеи. Волгоград предлагает туристам иммерсивные экскурсии и возможность прокатится на единственном в России подземном трамвае.

Кроме российских путешественников, регион активно встречает гостей из стран ближнего зарубежья. Турфирмы готовы организовать более 100 однодневных и многодневных маршрутов по региону.