Москва, , 11:14 — REGNUM Известный режиссёр Никита Михалков высказался о нынешнем уровне кинорежиссуры в России. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» 3 июня.

Никита Михалков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уровень режиссуры настолько упал, настолько упала режиссёрская школа, что мне захотелось хоть каких-то ребят вооружить против плохой режиссуры. Против режиссёров, которые не могут помочь. Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять», — заявил постановщик. Помимо этого, Михалков отметил, что российскому кинематографу не следует равняться на Запад, стремясь завоевать мировое признание.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Никита Михалков объяснил, в чём отличие российского кинематографа от американского. По мнению режиссёра, отечественное кино отличается от голливудского наличием смысла, а не зрелищности.

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