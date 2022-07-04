Кандагар, Афганистан, , 10:26 — REGNUM Мулла Адам Аджами, глава уезда Аргандаб в Афганистане, сообщил, что один человек и десять его овец погибли из-за подрыва на двух минах, оставшихся со времён войны. Об этом пишет газета «8 Собх».

Взрыв Portalsatu.com

Он добавил, что при первом взрыве погиб скот, а при взрыве второй мины — владелец стада.

Из-за длительных войн в Афганистане во многих районах страны до сих пор остаются не разминированные взрывоопасные предметы. Поэтому время от времени взрывы мин и неразорвавшихся боеприпасов уносят жизни афганских граждан.