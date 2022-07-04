Сеул, , 10:28 — REGNUM 4 июля политические партии Южной Кореи проголосовали за избрание депутата от оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ким Чжин Пхё спикером Национального собрания (парламента) страны. Об этом сообщает KBS.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Ким Чжи Пхё будет занимать данный пост до мая 2024 года.

Известно, что из-за разногласий по поводу назначения спикера и глав основных парламентских комитетов Национальное собрание фактически бездействовало более месяца.

Ким Чжин Пхё занимал различные должности в министерстве стратегии и финансов. В администрации Но Му Хёна в 2003 году он занимал должность министра стратегии и финансов, а в 2005 году — министра образования.

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