Сеул, 4 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. 4 июля политические партии Южной Кореи проголосовали за избрание депутата от оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ким Чжин Пхё спикером Национального собрания (парламента) страны. Об этом сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, Ким Чжи Пхё будет занимать данный пост до мая 2024 года.

Известно, что из-за разногласий по поводу назначения спикера и глав основных парламентских комитетов Национальное собрание фактически бездействовало более месяца.

Ким Чжин Пхё занимал различные должности в министерстве стратегии и финансов. В администрации Но Му Хёна в 2003 году он занимал должность министра стратегии и финансов, а в 2005 году — министра образования.