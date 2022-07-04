Чебоксары, 4 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Чувашии до середины июля ожидается жаркая погода, температура поднимется +32 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

По его словам, 4 и 5 июля в республике сохранится прохладный северо-восточный ветер, но при этом он постепенно начнёт стихать. 6 июля ветер поменяет направление на западное, а затем — на юго-западное, откуда придут южная и тропическая воздушные массы.

С 6 июля в Чувашии ожидается жара: прогнозируется, что температура поднимется до +27 градусов, а в выходные дни, 9 — 10 июля, станет ещё жарче, до +27…+32 градусов.

По предварительным данным, жара продлится до середины июля.