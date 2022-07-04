Вашингтон, 4 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Семь крупнейших промышленно развитых стран мира выдвинули идею о введении предельной цены на российскую нефть, чтобы поддержать санкции против Кремля и при этом защитить потребителей в условиях резкого роста цен на энергоносители. Однако план «Большой семерки» не лишен трудностей, и аналитики энергетической отрасли относятся к нему весьма скептически, сообщает 4 июля CNBC.

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Специалисты предупреждают, что план может дать обратный эффект, если в нем не будут участвовать ключевые потребители, тогда как время для его осуществления уже истекает.

«Что-то такое может сработать только в том случае, если все ключевые производители и, что очень важно, все ключевые потребители будут заодно. А реальность такова, что крупнейшими или одними из крупнейших потребителей российской нефти являются Китай и Индия», — объясняет независимый нефтяной аналитик Нил Аткинсон в интервью CNBC.

Аткинсон также отметил, что Китай и Индия не выступили с однозначным осуждением России.

«В любом случае русские не будут просто сидеть и ничего не делать… Поэтому я думаю, что этот план — провальная затея», — сказал Аткинсон.

«На мой взгляд, честно говоря, механизм не работает, — поделилась с CNBC соучредитель и директор по исследованиям в Energy Aspects Амрита Сен. — Они не продумали все до конца, не поговорили с Индией и Китаем… Мы действительно думаем, что они на это согласятся? И мы действительно думаем, что Россия согласится и не сделает ничего в ответ? По-моему, это звучит очень хорошо в теории, но просто не будет работать на практике».

По словам Сен, мысль, что страны всего мира одного мнения с западными политиками, особенно в вопросе энергетической безопасности, — это «сейчас самое большое заблуждение».

По мнению старшего вице-президента энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти, самым прямым механизмом установления потолка цен на российскую нефть является страхование.

«Однако есть множество препятствий, которые могут сорвать такой план», — добавил он.

Среди самых очевидных примеров, по словам Галимберти, то, что Россия может решить просто не продавать нефть по установленной предельной цене, особенно если эта она очень низкая и близка к себестоимости добычи.