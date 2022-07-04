Ереван, , 10:24 — REGNUM В Ереване утром 4 июля стартовала акция протеста, объявленная депутатом парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Арамом Вардеваняном. Трансляция ведётся на странице бывшего вице-спикера парламента от той же фракции Ишхана Сагателяна.

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Протестующие собрались в центре столицы, недалеко от парламента. Вардеванян призвал собравшихся выдвинуться к офису Евросоюза, чтобы поинтересоваться, устраивает ли их судебная реформа в Армении, учитывая скандал, вызванный тем, что председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян обнародовал аудиозаписи разговоров, как на него пытались оказать давление.

«Кроме того, уже два года Баку удерживает армянских пленных, что является нарушением прав, и Евросоюз должен отреагировать на этот факт, а также применить санкции в отношении Баку», — объявил Вардеванян сторонникам.

Напомним, оппозиционные партии Армении около двух месяцев проводят уличные акции протеста, добиваясь отставки правительства. Они обвиняют власти в готовности сдать национальные интересы для заключения мирного договора с Азербайджаном.