Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM На необходимость распространения мер поддержки малых парков, расположенных в небольших российских городах, где особо остро стоит вопрос развития малых и средних предприятий, обратил внимание глава Татарии Рустам Минниханов, выступая в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

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На сессии «Точки сборки производственных цепочек — роль инфраструктуры индустриальных парков и особых экономических зон в промышленном переходе» глава РТ рассказала, что в Татарии создано 96 промпарков, в которых размещено 1,5 тыс. резидентов, появились свыше 52 тыс. новых рабочих мест.

«В целях стимулирования инвестиционной активности создан индустриальный парк, введены в эксплуатацию первый в России завод ПАН-прекурсоров и завод по производству автомобилей «Aurus». С 2019 года развивается центр подготовки рабочих специальностей «Алабуга Политех». Планируется, что к 2025 году число обучающихся составит 10 тыс. человек», — добавил Минниханов.

Кроме этого, в республике планируется строительство индустриального парка «Лаишево» и технопарка в сфере высоких технологий «Иннопарк».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин 4 июля посетит Екатеринбург. Он выступит на главной стратегической сессии, которая называется «Промышленный переход: опыт лидеров».

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