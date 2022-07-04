Донецк, 4 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали населённые пункты Александровка и Гольмовский. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 9:30 из Марьинки обстреляли Александровку. По населённому пункту выпустили 15 мин калибра 120 мм.

В 9:35 из населённого пункта Николаевка Вторая открыт огонь по посёлку Гольмовский. Всего выпущено три снаряда калибра 122 мм.