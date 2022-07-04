Селенгинский район, Бурятия, 4 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с пассажирским автобусом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

МВД Бурятии Автобус слетел с дороги в Бурятии

По предварительным данным, 4 июля около 10:45 по местному времени автобус Hyundai, следовавший со стороны города Кяхта в направлении Улан-Удэ, слетел с дороги возле Гусиноозёрска.

«В автобусе находилось 20 человек, пятерых осматривают медики. У одной из них диагностирован перелом», — отметили в ведомстве.

На месте в настоящее время работают сотрудники ГИБДД.