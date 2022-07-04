Москва, , 10:26 — REGNUM Арбитраж Москвы счёл необоснованным заявление кредитора о признании банкротом ООО «Московский завод навесного оборудования». Истцу отказано во введении наблюдения, а производство по делу прекратили, передаёт ИА REGNUM.

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В материалах дела уточнялось, что предприниматель получил право требовать долг с завода по договору переуступки, заключенному с «НОТА-Банком». Остаток долга на дату подачи иска был около 322 тыс. рублей. Позднее истец уточнил заявление, увеличив сумму до 1,04 млн рублей.

«Из представленных в материалы дела представителем должника платежных поручений усматривается, что задолженность ООО «Московский завод навесного оборудования» перед заявителем частично погашена», — отметил суд и в удовлетворении иска отказал.

Напомним, иск был подан в феврале 2022 года.