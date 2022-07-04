Москва, 4 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Государственные награды участникам специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины вручил заместитель министра обороны России Николай Панков. Об этом 4 июля сообщили в российском Минобороны.

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«Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим-десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Панков поблагодарил российских десантников за мужество и героизм, а также за самоотверженный ратный труд и поздравил впервые получивших офицерские звания военнослужащих.

Помимо того, генерал армии подчеркнул, что славные ратные дела военных ВС России не останутся незамеченными и оцениваются по достоинству.

«Успешно решайте задачи, а мы будем делать все, чтобы наградные указы подписывались максимально быстро. Спасибо вам еще раз, примите самые добрые пожелания», — добавил он.

При этом указывается, что российские военнослужащие были награждены высоких государственных наград: медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей, «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «Луки Крымского», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», а также различных наград и знаков отличия Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Александровка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР).