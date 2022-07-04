Черемхово, Иркутская область, 4 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели трехлетнего ребёнка, выпавшего из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже в Черемхово. От полученных травм мальчик скончался.

Пресс-служба СКР Падение из окна

Установлено, что ребенок находился дома с матерью, оставшись без ее присмотра, он залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал.

Накануне, 3 июля, произошло два аналогичных случая. Из окна третьего этажа дома по ул. Генерала Доватора в г. Иркутске выпал полуторагодовалый мальчик. С открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа, ребенок госпитализирован, находится в тяжелом состоянии.

В этот же вечер в г. Ангарске из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала четырёхлетняя девочка. С множественными травмами она также доставлена в больницу. Установлено, что девочка находилась в гостях у бабушки. Оставшись без присмотра, она залезла на подоконник (окно было открыто), облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры.

По данным фактам следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводятся доследственные проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися случаями падений детей из окон. В середине июня в регионе было зарегистрировано уже 17 таких случаев с начала 2022 года. Причем, два из них произошли 16 июня, в Иркутске и Братске.

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