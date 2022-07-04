* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 4 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Два журналиста, которые некоторое время находились под арестом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганских провинциях Гильменд и Урузган, были освобождены 3 июля. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Официальные лица Комитета журналистов провинции Урузган сообщают, что Хан Мохаммад Сиал, который 35 дней назад по неизвестным причинам был заключён в тюрьму, 3 июля вернулся к своей семье.

В этот же день в провинции Гильменд был освобождён другой журналист по имени Текал, который был заключён в тюрьму на 14 суток по приказу главы департамента информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции.

Журналисты в южных провинциях жалуются, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили ограничения в их отношении, и представители СМИ были вынуждены прекратить свою деятельность или ввести самоцензуру.