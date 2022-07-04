Херсон, 4 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии нашли доказательство работы наблюдателей ОБСЕ на украинские спецслужбы, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.

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В ходе досмотра особняка бывшего главы управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко у него нашли «документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», рассказали в пресс-службе.

В числе документов была изъята рукописная схема дислокации подразделений ВС РФ в Крыму, Ростовской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях.

«Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО», — заявили в Росгвардии.

Также опросы жителей Херсона, проживающих по соседству, подтвердили частые визиты сотрудников ОБСЕ.