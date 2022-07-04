Париж, 4 июля 2022, 10:18 — REGNUM Брюно Ле Мэр останется министром экономики и финансов Франции. Об этом министр сам сообщил 4 июля в эфире France Inter.
«Вот увидите, давайте придержим небольшой сюрприз на сегодня», — заявил Брюно Ле Мэр, который занимал пост министра экономики с самого начала первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона.
Как сообщало ИА REGNUM, во Франции начались кадровые перестановки в кабинете министров.
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