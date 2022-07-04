Сидней, Австралия, 4 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Нехватка персонала, дождливая погода и школьные каникулы привели к тому, что 4 июля Международный аэропорт Сиднея снова погрузился в хаос, когда сотни тысяч путешественников «хлынули» через ворота регистрации. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Scott В аэропорту

Огромные очереди как на внутренних, так и на международных терминалах привели к тому, что некоторые пассажиры ждали регистрации почти два часа, поскольку наводнения по всему штату Новый Южный Уэльс побуждает встревоженных австралийцев прибывать раньше, чем обычно.

На видео, снятом в аэропорту, видны очереди длиной более 100 метров, а разочарованные путешественники обращаются в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство.

Как пишут журналисты, представитель Международного аэропорта Сиднея уже принес извинения путешественникам за огромные задержки и очереди, которые усугубились в первый день школьных каникул.

«В авиационной отрасли наблюдается значительная нехватка персонала, связанная с ковидом», — говорится в Twitter-аккаунте аэропорта.