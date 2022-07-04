Аресибо, Пуэрто-Рико, , 10:16 — REGNUM Суд в Пуэрто-Рико вынес запретительный судебный приказ в отношении певца Рики Мартина. Об этом сообщило Variety.

Рики Мартин Цитата из клипа на песню La Mordidita

Ранее предполагаемая жертва заявила о насилии со стороны Мартина и потребовала запретить ему приближаться к ней. Как отмечает СМИ, музыкант отрицает все обвинения.

Представитель Мартина прокомментировал ситуацию изданию People: «Обвинения против Рики Мартина, которые привели к охранному ордеру, полностью ложны и сфабрикованы. Мы уверены, что, когда в этом вопросе появятся истинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан».

Добавим, что, по сообщениям западных СМИ, предполагаемой жертвой насилия со стороны Рики Мартина является человек, с которым музыкант якобы состоял в отношениях семь месяцев. По словам бывшего возлюбленного, певец отрицает их расставание — Мартина также «видели бродящим возле его дома как минимум три раза».

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