Брисбен, Австралия, , 10:20 — REGNUM Правительство штата Квинсленд (северо-восток Австралии) не будет повторно вводить масочный режим в регионе, но власти будут «поощрять» людей носить маски в ближайшие дни. Об этом 4 июля на пресс-конференции заявила премьер-министр штата Анастейша Палащук, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук US Department of Defense

По ее словам, в настоящее время в больницах Квинсленда находятся 522 человека с COVID-19. Палащук предупредила, что к 5 июля это число увеличится до 613 пациентов.

«Мы не будем вносить постановление на установление масочного режима, но у нас ведутся дискуссии, чтобы поощрять людей в определенных ситуациях все-таки носить маски», — сказала она.

Палащук также отметила, что сейчас порядка 1 600 медицинских работников не работают по причине болезни, что «создает дополнительную нагрузку на наши больницы».

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