Москва, 4 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Доказательства сотрудничества международной наблюдательной организации ОБСЕ с украинскими спецслужбами обнаружили спецназовцы Росгвардии в Херсонской области. Об этом сообщает 4 июля пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

В ходе адресных мероприятий в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко были найдены документы ОБСЕ. Дорогое убранство особняка на улице Будённого в Херсоне свидетельствовало о наличии крупных источников финансирования.

«В здании обнаружены документы, принадлежащие миссии международной наблюдательной организации ОБСЕ на Украине, из которых следует, что представители иностранной миссии располагались в Херсоне, пользовались личным покровительством Савченко», — отмечают в Росгвардии.

Местные жители также подтвердили, что в доме часто бывали сотрудники ОБСЕ.

Кроме того, спецназовцы обнаружили в доме рукописную схему мест дислокации российских военных подразделений в Крыму, Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областях. Этот факт в очередной раз подтверждает, что миссия ОБСЕ работала в интересах спецслужб Украины и стран НАТО.

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