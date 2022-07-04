Ульяновск, 4 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту ранения местного жителя из пневматического пистолета. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Инцидент произошёл в Барышском районе, где в полицию обратился 52-летний местный житель. Предварительно правоохранители установили, что заявитель хотел проводить свою знакомую, у которой перед выходом из дома возникла ссора с мужем. По данным УМВД, он вошёл в квартиру, чтобы заступиться за женщину, где между мужчинами произошёл конфликт, во время которого подозреваемый трижды выстрелил из пневматического пистолета в гостя, угрожая убийством.

Пострадавший госпитализирован в больницу. 45-летнего подозреваемого доставили в отдел внутренних дел для установления обстоятельств инцидента.

По данному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье в Сурском районе Ульяновской области задержан мужчина, которого подозревают в угрозе убийством. Правоохранители считают, что он побил сожительницу скамейкой.

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